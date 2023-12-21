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Bursa'da feci kaza! Otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 5 yaralı

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Su Kanalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 15:22

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kırsal Demireli Mahallesi'nde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Aliseydi Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki R.Ç idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına uçtu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araçtan 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralı olarak, kaza yerine gelen jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kurtarma çalışması esnasında derenin içine giren ekipler de zor anlar yaşadılar.

Araçtan çıkartılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilenlerden Mustafa Ö.(67)'nün durumun ağır olduğu öğrenilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ö. Bursa'ya sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Raif Ç. (58), Necdet T. (65), İbrahim Ö. (53), Hasan D. (62) ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Su Kanalı

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