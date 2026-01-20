Bursa'da feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 can kaybı, 2 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.