×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası
Bursada feci kaza Otomobil ağaca çarptı: 2 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 06:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı.

Gözden KaçmasınKızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıKızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıHaberi görüntüle

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınEvinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek hayatını kaybettiEvinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!