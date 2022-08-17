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Bursa'da feci kaza! Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar

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#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada feci kaza Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:32

Bursa'da 2 kişi seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı şekilde yerde yardım bekleyen 2 kişinin üstünden otomobil geçmesi sonrası 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesi sonrası 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Bursada feci kaza Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar

Aynı istikamette giden 16 ANG 568 plakalı otomobil, yerdeki yaralıları fark edemeyerek üzerlerinden geçtikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Bursada feci kaza Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar

Öte yandan kazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ile basın mensupları arasında, olay yeri şeridi ve görüntü alma konusunda fikir ayrılığı yaşandı.
Bursada feci kaza Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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