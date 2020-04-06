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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Lüks sitede şaşkına çeviren görüntü

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Bursa'da lüks site içerisinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, araçta bulunan 3 kişiyle birlikte havuza uçtu. Hastaneye götürülen sürücü 1.96 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi.

Akşam saatlerinde işten çıkan Vedat D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Vedat D.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lüks sitede şaşkına çeviren görüntü

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