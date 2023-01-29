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Bursa'da feci kaza! Kübra Öztürk ağır yaralandı

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#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada feci kaza Kübra Öztürk ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 09:24

BURSA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız sınırını da aşan Kübra Öztürk (21), otomobiliyle park halindeki kamyonete ve otomobile çarptı. Öztürk, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kübra Öztürk'ün kullandığı 16 AJN 927 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız nedeniyle de kontrolden çıkarak park halindeki 16 K 40309 plakalı kamyonet ile 16 ARA 417 plakalı otomobile çarptı.

Bursada feci kaza Kübra Öztürk ağır yaralandı

Öztürk, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışarak, ağır yaralandı.

Bursada feci kaza Kübra Öztürk ağır yaralandı

İhbarla Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Kübra Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Bursada feci kaza Kübra Öztürk ağır yaralandı

Öte yandan azami hız sınırının saatte 82 kilometre olduğu yolda, Kübra Öztürk’ün kullandığı otomobilinin hız ibresinin saatte 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada feci kaza Kübra Öztürk ağır yaralandı

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#Bursa#Trafik#Kaza

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