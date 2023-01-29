Bursa'da feci kaza! Kübra Öztürk ağır yaralandı

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Kaza, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kübra Öztürk'ün kullandığı 16 AJN 927 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız nedeniyle de kontrolden çıkarak park halindeki 16 K 40309 plakalı kamyonet ile 16 ARA 417 plakalı otomobile çarptı.

Öztürk, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışarak, ağır yaralandı.

İhbarla Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Kübra Öztürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Öte yandan azami hız sınırının saatte 82 kilometre olduğu yolda, Kübra Öztürk’ün kullandığı otomobilinin hız ibresinin saatte 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.