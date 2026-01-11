Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

×
#Bursa#Trafik Kazası#Bursa Trafik Kazası
Ocak 11, 2026 08:05

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca ve trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile yanındaki Mert Can Çevikel ağır yaralandı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Sezer Kurtoğlu idaresindeki 16 BAK 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca ardından da trafik levhasına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile yanındaki Mert Can Çevikel ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

