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Bursa'da feci kaza! CHP'li Eren Ok yaşamını yitirdi

#Bursa#Kaza#CHP
Bursada feci kaza CHPli Eren Ok yaşamını yitirdi

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü CHP Kestel İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Eren Ok (22) hayatını kaybetti, yanında bulunan Murat Kazım (24) yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi, Ankara Yolu Caddesi, Barakfakih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eren Ok idaresindeki 34 ED 9053 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü Eren Ok’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bursada feci kaza CHPli Eren Ok yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Murat Kazım ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazım’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Eren Ok'un cenazesi toprağa verilmek üzere dün akşam memleketi Amasya'ya götürüldü.

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Bursada feci kaza CHPli Eren Ok yaşamını yitirdi

MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN’DAN TAZİYE MESAJI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eren Ok’un yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, “Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Kestel Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ok'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursada feci kaza CHPli Eren Ok yaşamını yitirdi

 

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#Bursa#Kaza#CHP

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