Bursa'da feci kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Cadddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti.
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Beton mikseri sürücüsünün de yaralandığı kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.