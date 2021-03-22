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Gökhan ÖZHAN / MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Bursa'da feci kaza! Aracıyla ters yöne girdi: Ölü ve yaralılar var

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Bursa'da feci kaza! Aracıyla ters yöne girdi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da Kazım Aydın (79) yönetimindeki otomobil ters yöne girerek H.K. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Kazım Aydın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-İzmir Karayolu Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kazım Aydın (79) yönetimindeki 16 TN 796 plakalı otomobil, ters yöne girerek, Bursa istikametinde ilerlemeye başladı.

KAZIM AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Sürücü Kazım Aydın sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Ali A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.K. ve kimliği belirsiz kişi ise, ağır yaralandı. 

Bursada feci kaza Aracıyla ters yöne girdi: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazım Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-İzmir Karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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