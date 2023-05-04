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Bursa'da feci kaza: Araç ikiye bölündü! 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Bursa#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 08:48

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobile, oto yıkama servisinin kapısına ve otobüs durağına çarparak ikiye bölünen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Yerlikaya idaresindeki 16 AUM 577 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mehmet Yağcı idaresindeki 16 AEV 011 plakalı otomobile arkadan çarptı. Metrelerce savrulan hafif ticari araç, önce oto yıkama servisinin kapısına ardından otobüs durağına çarparak ikiye bölündü.

Bursada feci kaza: Araç ikiye bölündü 2 kişi hayatını kaybetti

Hafif ticari araçtaki Serkan İnce olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Yerlikaya ile Barış Üngör Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngör de hastanede kurtarılamadı.

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Yerlikaya'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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#Trafik Kazası#Bursa#Kaza

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