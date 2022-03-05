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Bursa'da feci kaza! Acı haber geldi

#Kaza#Bursa#Sezgin Arslan
Bursada feci kaza Acı haber geldi

Bursa'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sezgin Arslan (36), hayatını kaybetti.

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Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sezgin Arslan yönetimindeki 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa V. yönetimindeki 34 EUF 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Arslan yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Arslan’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sezgin Arslan’ın cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mustafa V. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Bursada feci kaza Acı haber geldi

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#Kaza#Bursa#Sezgin Arslan

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