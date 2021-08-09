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Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:24 | Son Güncelleme:

Bursa'da feci kaza! 30 metre sürüklendi ve... Acı haber

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Bursa'da feci kaza! 30 metre sürüklendi ve... Acı haber

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak metrelerce sürüklenen sürücü Harun Günnü (37) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 2.30 sıralarında merkez İstanbul-İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Görükle mevkiinde meydana geldi. Harun Günnü'nün (37) kullandığı 10 HG 399 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Motosikletten düşen sürücü Harun Günnü metrelerce sürüklenirken, devrilerek kayan motosikletse 30 metre sürüklendi. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Harun Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Bursada feci kaza 30 metre sürüklendi ve... Acı haber

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Günnü’nün cenazesi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Motosikletin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir istikametinde trafik normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada feci kaza 30 metre sürüklendi ve... Acı haber

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