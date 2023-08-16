×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kaza#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 18:56

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Veli Ahmet Ayvaz (86) ile yanındaki eşi Hatice Ayvaz (79) yaşamını yitirdi, hafif ticari aracın sürücüsü Ezgi Nilsu Güneş (27) ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenişehir- Bursa karayolu Menteşe kavşağında meydana geldi. Ezgi Nilsu Güneş yönetimindeki 34 DLF 319 plakalı hafif ticari araç, Veli Ahmet Ayvaz'ın kullandığı 16 ZE 976 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü Güneş yaralanırken, otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Hatice Ayvaz ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ayvaz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bursada feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ezgi Nilsu Güneş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kaza#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!