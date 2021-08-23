Bursa'da feci kaza! 17 yaşındaki tarım işçisi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan tarım işçisi Mahmut Karaaslan (17) öldü, sürücü Recep Girgin ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Girgin (71) yönetimindeki traktör, tarlada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücünün yanındaki tarım işçisi Mahmut Karaaslan (17), traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aracın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Recep Girgin ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza yerine gelen Mahmut Karaaslan’ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.