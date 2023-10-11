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Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 13:46

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tali yola dönüş yapan kamyona çarpan süt toplama kamyonetindeki yolcu Fatma Topal (54) hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Melik Mahallesi'nde meydana geldi. Devecikonağı Mahallesi istikametinden ilçe merkezine seyir halindeki Bekir Umur'un (38) kullandığı, Hacıahmet Tarım Kalkınma Kooperatifi'ne ait süt toplama kamyoneti, karşı yönden gelen ve tali yola dönüş yapan Neşet Kula (58) idaresindeki kamyona çarptı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma Topal'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Bursada feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

SÜRÜCÜLERE GÖZALTI KARARI

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki yolcular Ali Nizam (78), Ahmet Nizam (43), Huriye Zeytun (77) ile Mehmet Yılmaz (81), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Huriye Zeytun ve Mehmet Yılmaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, savcının talimatıyla her 2 sürücü hakkında da gözaltı kararı verildi. (DHA)

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Trafik Kazası

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