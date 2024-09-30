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Bursa'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü alev alev yandı! Yolcular tahliye edildi

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#Bursa#Yolcu Otobüsü#Yangın
Bursada faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü alev alev yandı Yolcular tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 11:03

Bursa'nın Kestel ilçesinde yolcu otobüsü alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, 35 yolcuyu tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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İnegöl'den aldığı 35 yolcusuyla Bursa'ya gitmek için yola çıkan İnegöl Seyahat'e ait, Erkan Sevi’nin kullandığı 16 PC 787 plakalı otobüs, saat 09.30 sıralarında ilçenin Ümitalan mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yola devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Bursa#Yolcu Otobüsü#Yangın

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