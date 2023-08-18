Bursa'da fabrikada yangın: 1 saatte söndürüldü

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Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi Çiftlik Sokak’ta ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmındaki ahşap ve kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede bulunan fabrikaları tahliye ederek önlem aldı. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.



Fabrikada büyük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.