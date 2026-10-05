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Bursa'da evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı

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#Vural Ve Asiye Kara#Komşu Cinayeti#Bursa Cinayet
Bursada evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 14:24

Bursa, Gemlik ilçesinde Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla ortaya çıkan cinayette, yaşlı çiftin başlarına sert cisim vurulup kesici aletle katledildiği belirlendi. Polis, çiftin tartıştığı komşusunu kısa sürede gözaltına aldı.

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Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

Bursada evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı

KESİCİ ALET VE SERT CİSİM

Yapılan incelemede kesici alet ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kara ailesinin yakınları ile konuşan polisler, cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı ismi açıklanmayan komşusunu gözaltına aldı.

Bursada evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı

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Vural çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursada evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı

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#Vural Ve Asiye Kara#Komşu Cinayeti#Bursa Cinayet

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