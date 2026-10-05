Bursa'da evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin katil zanlısı komşuları çıktı

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Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

KESİCİ ALET VE SERT CİSİM

Yapılan incelemede kesici alet ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kara ailesinin yakınları ile konuşan polisler, cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı ismi açıklanmayan komşusunu gözaltına aldı.

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Vural çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.