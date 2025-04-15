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Bursa'da evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı

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#Bursa#Polis#Soruşturma
Bursada evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 17:39

Bursa'da yaşadığı daireyi ateşe veren otuz beş yaşındaki Ö.Ç. dışarıda alevleri izlerken polis tarafından yakalandı. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

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Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 163'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre, Ö.Ç, evini ateş verip ardından sokağa çıkarak yangını izledi.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi.

Polis, yanan evi izleyen Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Bursa#Polis#Soruşturma

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