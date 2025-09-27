Bursa'da evinde uyuşturucu bulundu, sevgilisi suçu kabul edince serbest kaldı

Haberin Devamı

Karacabey ilçesinde polis ekipleri, geçen salı günü, hakkında 5 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Hırsızlık' suçundan aranan Hidayet Arıboğa'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Arıboğa, kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 gün sonra, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından, Arıboğa'nın Hamidiye Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Elif C.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, satışa hazır olduğu öne sürülen toplam 345 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Elif C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından, 'tutuklanma' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Cezaevinden SEGBİS ile bağlanılıp ifadesi alınan Hidayet Arıboğa, sevgilisinin evinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyince, Elif C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif C. ve Hidayet Arıboğa hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.