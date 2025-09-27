×
Gündem Haberleri

Bursa'da evinde uyuşturucu bulundu, sevgilisi suçu kabul edince serbest kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 12:18

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, evinde toplam 345 gram uyuşturucu ele geçirilen Elif C. (21), gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Suçlamayı reddeden Elif C., uyuçturucunun, 1 gün önce tutuklanan sevgilisi Hidayet Arıboğa'ya ait olabileceğini öne sürdü. Yapılan duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan Arıboğa suçu kabul edince, Elif C. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey ilçesinde polis ekipleri, geçen salı günü, hakkında 5 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Hırsızlık' suçundan aranan Hidayet Arıboğa'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Arıboğa, kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 gün sonra, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından, Arıboğa'nın Hamidiye Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Elif C.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, satışa hazır olduğu öne sürülen toplam 345 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Elif C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından, 'tutuklanma' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Cezaevinden SEGBİS ile bağlanılıp ifadesi alınan Hidayet Arıboğa, sevgilisinin evinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyince, Elif C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif C. ve Hidayet Arıboğa hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

