Bursa’da evinde mahsur kalan kişinin dairesinden 7 ton çöp çıktı

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Olay, 6 Haziran’da Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.’nin yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular geldi.

112’DEN YARDIM İSTEDİ

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Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet Sedat G.’yi, son günlerde ise gören olmadı. Mehmet Sedat G., olay günü öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

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MEYVE SUYU İSTEDİ

Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.

Mehmet Sedat G., kendisine yardıma gelenlerin desteğiyle hazırlanıp, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu olan evden çıkarıldı. Apartmanın dışında bekleyen sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

15 KİŞİLİK EKİP, 10 KAMYONET ÇÖP ÇIKARDI

Dün, çöp yığınlarının bulunduğu ikamete Mudanya Belediyesi’nden 15 kişilik ekip gidip temizlik çalışması başlattı. Tavanında yoğun örümcek ağı olan ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını içinde akşam saatlerine kadar çalışan ekipler, 7 ton çöpü evden çıkarıp 10 kamyonete yükledi. Çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenilirken, evin çöplerden arındırılmasının ardından, dezenfekte ve ilaçlamaların yapılacağı belirtildi.

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“ÖZEL MÜLK OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Olay günü Mehmet Sedat G.’yi mahsur kaldığı yerden çıkarıp ekiplere teslim eden apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ise yaşananları DHA muhabirine anlattı. Yaklaşık 2 yıldır yöneticilik yapan Orhan, “Bu süre boyunca, son 6 aya kadar bu daireyle ilgili herhangi bir şikayet almamıştık. Gelen şikayetler yalnızca balkonda beslenen güvercinlerin yoğunluğu nedeniyle oluşan rahatsızlıkla ilgiliydi. Konuyla ilgili yetkili kurumlarla görüştüğümüzde, dairenin özel mülk statüsünde olduğu ve ev sahibinin izni olmadan içeriye müdahale edilemeyeceği bilgisi tarafımıza iletilmişti. Son olarak, ev sahibi, kendisini kötü hissettiği için yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, dairenin çöp ev haline geldiğini ve içeride bulunan kişinin bitkin durumda olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın ardından, ilgili kurumlar gerekli işlemleri yaptı ve evin temizliği için çalışma başlatıldı. Şu anda yaklaşık 15 kişilik bir ekip görev yapıyor. İlk tespitlere göre evden 2 kamyondan fazla çöp çıkarılacağı belirtiliyor. Gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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