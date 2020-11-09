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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Bursa'da, evinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Bursa'da, evinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram bonzai ele geçirilen G.B., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursada, evinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, G.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün gece saatlerinde operasyon düzenleyerek G.B.'yi ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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