Bursa’da eve uyuşturucu baskını; 1 kilo bonzai bulundu

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe KOM Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İnegöl'deki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve eve yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında; 1 kilo 96 gram bonzai ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan D.K., gözaltına alınırken, bağlantılı olduğu tespit edilen O.Ç. ve S.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.