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Bursa'da ev sahibi-kiracı kavgası! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

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#Bursa#Ev Sahibi #Kiracı
Bursada ev sahibi-kiracı kavgası Pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 11:12

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kira meselesi yüzünden çıkan tartışmada kiracı pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar panik halinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaparken kısa sürede kiracıyı pompalı tüfek ile yakaladı.

Gözaltına alınan kiracının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Bursa#Ev Sahibi #Kiracı

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