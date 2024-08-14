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Bursa'da ev sahibi, 'Kertenkele Oktay' lakaplı hırsızı kovaladı

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#Bursa#Polis#Hırsız
Bursada ev sahibi, Kertenkele Oktay lakaplı hırsızı kovaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:12

Bursa'da "Kertenkele" lakaplı Oktay K. isimli hırsız, 14 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıktığı gibi 2 gecede 6 eve tırmanarak 250 bin liralık altın ve cep telefonu çaldı. Ev sahibinin evine giren hırsızı yakalamak için kovaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak iki günde Dikkaldırım, Emek, Doğanköy ve Çamlıca Mahallesi'nde toplam 6 eve tırmanarak giren hırsızlar ekipleri harekete geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

EV SAHİBİ HIRSIZI KOVALADI

Doğanköy Mahallesi'nde girdiği evde fark edilen hırsız, kapıdan çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ev sahibi kadın ise hırsızı uzun bir süre kovalayarak yakalamaya çalıştı. Hırsızın başka bir evde fark edilince ev sahibi adam tarafından kovalandığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursada ev sahibi, Kertenkele Oktay lakaplı hırsızı kovaladı

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİNCE ÇIKAN DETAYLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Geniş çaplı soruşturma yapan Hırsızlık Büro Dedektifleri, 2 gecede 6 eve giren hırsızların "Kertenkele Oktay" lakabıyla tanınan Oktay K. (38) ve gözcü olan yeğenleri Batuhan A. (19) ile Civan A. (16) olduğu tespit edildi.

14 YIL KALDIĞI CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKINCA İLK İŞİ YİNE HIRSIZLIK OLDU

"Kertenkele lakaplı Oktay K.'nın 14 yıl boyunca hırsızlık suçundan cezaevinde kaldığı ve izinli çıkar çıkmaz iki gecede 6 eve tırmanarak girdiği görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR GECEDE PAKET OLDULAR, SOLUĞU NEZARETHANEDE ALDILAR

Oktay K. (38), Batuhan A. (19) ve Civan A. (16) ikamet ettikleri Dikkaldırım Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 GECEDE 6 EVDEN 250 BİN TL'LİK EŞYA ÇALMIŞLAR

Çalınan malzemelerin tespitini yapan polis, maddi değeri 250 bin TL olan telefon, ziynet eşyası, saat, altın kolye gibi malzemeleri sahiplerine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, birinci ve ikinci katta oturan vatandaşların gece saatlerinde camlarını kapatmalarını ve bu tür olayların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiğini hatırlattılar.

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#Bursa#Polis#Hırsız

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