Bursa'da ev almak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar: 'Şu an elim ayağım titriyor'

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E.K. inşaat şirketinin mağdurları olarak sosyal medyada üzerinden toplanan 70 vatandaş yaşadıkları olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, 2021 yılı içerisinde E.K. inşaat şirketinin Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde yaptığı 3 ayrı projenin satış işlerini gerçekleştiren G.T. inşaat şirketinin internet üzerinden satışa çıkardığı dairelerden satın alan 70 kişi, G.T. inşaat şirketinin yetkilisi A.D isimli kişinin aracılığıyla projeyi yapan E.K inşaat şirketinin sahibi E.A.'nın iki ayrı ofisinde ödemelerini yaparak 'borcu yoktur' yazısı aldı.



Ancak daha sonra tapularını almak ve daire satışından kaynaklı devir yapmak isteyenler E.K. inşaat şirketine başvurduklarında hayatlarının şokunu yaşadı. E.K. inşaat şirketinin yetkilileri aracı olan G.T. inşaat şirketinin yaptığı sözleşmelerin geçersiz ve usulsüz yapıldığını, iki firma arasındaki ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceğini bildirdi. Her biri 750 - 800 bin lira para ödeyerek satın aldıkları dairelerin bir süre sonra 1, 1.5 milyon liraya başka şahıslara satıldığını öğrenen 70 mağdur haklarını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. İlk önce avukatlar vasıtasıyla ilgili firmaya ihtar çeken mağdurlar, ihtarlara cevap verilmeyip daireler 3. kişilere satılmaya başlanınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup nitelikli dolandırıcılık ihbarında bulundu.



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Daire tapularının sözleşme sahipleri yerine başka kişilere satışlarının başlaması üzerine mağdurların bir kısmı da satılamaz ve tedbir kararı koydurabilmek için tüketici mahkemelerine başvurdu.Bazı dairelere tedbir konulurken inşaat firmasının avukatları da sözleşmelerin noterde yapılmadığı için usule uygun olmadığı ve resmi kanallardan para alışverişi yapılmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. İnşaat firması ile mağdur olduklarını iddia eden 70 kişi arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken, geçtiğimiz gün E.K. inşaatın Balkan Mahallesi'nde devam eden projesi önünde toplanan bir grup vatandaş basın açıklaması yapıp firmayı protesto etti.E.K. inşaat şirketi mağdurlarından Mahmut Özhan, "E.K. inşaat firmasından G.T. aracılığıyla 2 adet dubleks daire aldım. Şu anda gittiğimde tüm kapılar yüzüme kapalı.

Evlerin teslimiyle ilgili ciddi endişelerimiz var. Şu anda öğrendiğimize göre bir çok daire başka kişilere satılmış ve insanlar burada mağdur. Bu mağduriyetin çözülmesi için bir basın açıklaması yaptık. Mağdur olan yaklaşık 70 kişi var. Ben bu durumu Kasım ayında öğrendim. O zamandan bugüne çözümsüzlük devam etmektedir" dedi.