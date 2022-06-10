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Bursa'da et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

#Bursa#Osmangazi#Zabıta
Bursada et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

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Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursada et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

İş yeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen çalışan için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.

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Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesi'nin imha şantiyesine gönderildi.

Bursada et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

51 BİN 200 LİRA CEZA

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince iş yeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Bursada et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

Bursada et işleme tesisinde mide bulandıran görüntüler... 3 ton ete imha edilmek üzere el konuldu

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#Bursa#Osmangazi#Zabıta

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