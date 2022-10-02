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Bursa'da et deposunda korkutan yangın

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#Bursa#Et Deposu#Yangın
Bursada et deposunda korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 05:50

Bursa'da et deposunda yangın çıktı. Alevler şehrin her tarafından gözükürken itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevlere müdahalesi devam ederken yangın nedeniyle bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.

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#Bursa#Et Deposu#Yangın

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