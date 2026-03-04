×
Bursa’da eski sevgili dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

#Cinayet#Güzellik Merkezi#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 21:35

BURSA’da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Nagihan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4’üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Halit D. İddiaya göre eski kız arkadaşı Nagihan K.’nın iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı. Halit D.’nin kapıyı kilitlemesi ve duyulan silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan K. ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu.

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.’nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

