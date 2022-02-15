Bursa'da eski eşini öldüren polis Bilal Ağır'ın ifadesi çıktı

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Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, cumartesi günü akşam saatlerinde otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip dövdü, ardından da tabancasını çıkarıp kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya A. ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır yaşamını yitirdi. Yasemin Ağır, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'KIZIMA HEDİYE ALMAYA GİDİYORDUM'

Olay sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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Ağır'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir ev tutup buraya yerleştim. Eşimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi.