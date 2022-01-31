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Bursa'da eşini balkondan attığı iddia edildi! İfadeler şaşkına çevirdi

#Bursa#Polis#Mahkeme
Bursada eşini balkondan attığı iddia edildi İfadeler şaşkına çevirdi

Bursa’da, 9 yıl önce evlendiği eşi Nuray A.’yı (29) balkondan aşağıya attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Emre A. (28), 4'üncü duruşmada, 'Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum' dedi. Emre A., 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kararla birlikte Emre A.’yı tahliye etti. Daha önce yapılan duruşmalarda ifadesini değiştiren Nuray A., 'Ben olay tarihinde balkonda sigara içiyordum. Eşim, annemle tartışmış. Ben balkonda korkuluğun üzerinde oturuyordum. Bir ayağım sandalyedeydi. Bir ara dengemi kaybedince balkondan aşağıya düştüm. Eşim itmedi.' dedi.

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Olay, geçen yıl ağustos ayında Karacabey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ağustos gecesi evine uyuşturucu kullanarak giden Emre A., bir çocuk annesi eşi Nuray A. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nuray A., eşinin kendisine zarar vermesinden korkup evde bulunan annesi Semra D.’nin (57) yattığı odaya gitti. Eşinin arkasından odaya giren Emre A., “Sen annenlerde değildin, neredeydin, beni aldatıyorsun, bu kişiyi söyle” diyerek tehdit etti. Şişe ile eşine vuran Emre A.,kadını zorla balkona götürdü. Nuray A., sigara içtiği sırada kucaklayan Emre A., balkondan attı. Arkasından aşağıya inen Emre A., yerde yatan Nuray A.'ya tekme atarak, ‘Sen göreceksin’ diyerek, tehdit etti. Eşinin, kayınvalidesinin ve kızının olaydan sonra şikayetçi olmasıyla Emre A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'İKİMİZ DE PİŞMANIZ'

Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Emre A. hakkında ‘tehdit, hakaret' ile 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Daha önce yapılan duruşmalarda ifadesini değiştiren Nuray A., “Ben olay tarihinde balkonda sigara içiyordum. Eşim, annemle tartışmış. Ben balkonda korkuluğun üzerinde oturuyordum. Bir ayağım sandalyedeydi. Bir ara dengemi kaybedince balkondan aşağıya düştüm. Eşim itmedi. Olay nedeniyle şikayetçi değilim. Daha önceki ifademi kabul etmiyorum. Olay gecesi çok şey yaşandı. Eşim uyuşturucu kullanmış şekilde eve geldiği için kızdığımdan öyle ifade vermiştim. Burada verdiğim ifade geçerlidir” dedi.

Semra D. ise daha önce verdiği ifadenin aksine, “Kavga ediyorlardı. Onları sakinleşmeleri için balkona götürdüm. Kızım o sırada balkon demirine oturmuştu. Ben içeride yatan çocuğa bakıyordum. Döndüğümde kızımı balkondan düşerken gördüm. Uzandım ancak yetişemedim. Poliste verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Kızımı yerde yatarken görünce öyle ifade vermiştim. Şimdiki ifadem doğrudur” diye konuştu.

Yapılan 4'üncü duruşmaya Emre A., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu mahkemede ifade veren Emre A., “Telefondaki mesaj yüzünden eşimle aramızda tartışma çıktı. Sakinleşmek için balkona çıktık. Kayınvalidem de yanımıza gelince o da tartışmaya katıldı. O sırada eşime çarpıp, çarpmadığımı tam hatırlamıyorum, kendisi balkondan düştü. Ben eşimi balkondan atmadım. Yanına indiğimde kayınvalidem, ‘Senin yüzünden düştü, seni mahvedeceğim’ dedi. Üzerime yürüyünce ben oradan kaçtım. Nuray'ı ölümle tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim cezaevine benimle görüşmeye geliyor. Verdiği o ifadeden dolayı da pişman olmuştur" dedi.

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'ÇARPMIŞ OLABİLİRİM AMA ATMADIM'

Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanık Emre A., “Savcı beyin mütalaasına katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben eşimle balkona çıktığımda onu aşağıya atmadım. Çarpmış olabilirim ancak hatırlamıyorum. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum. Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı Hatice Kübra Öztürk, “Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Celse arasında dosyaya sunduğumuz savunmamızı tekrar ediyorum. Müşteki ve tanık beyanları müvekkilim ile eşi olan müşteki arasında itiş kakış sonucu müştekinin düştüğü, müvekkilim müştekiyi atmadığı dosya içeriklerine göre sabittir. Tüm yasal hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

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10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tehdit suçundan beraatine karar verdiği sanık Emre A.’ya, 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılamadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 10 yıl 10 aya indirip Emre A.'nın tahliyesini kararlaştırdı.

 

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#Bursa#Polis#Mahkeme

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