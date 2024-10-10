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Bursa'da engelli oğlunu bindirmek için otobüsün önüne yattı

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#Bursa#Otobüs#Sosyal Medya
Bursada engelli oğlunu bindirmek için otobüsün önüne yattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 12:52

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünün dolu olması nedeniyle durakta engelli oğluyla binemeyen anne, otobüs şoförüne saatlerce direndi. Baba ise yolu kesip aracın önüne yattı. O anlar kameraya yansırken, mağdur anne ve babanın yardımına yolcular yetişti.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde yolcu dolu belediye otobüsü durağa yanaştı. Fakat ağzına kadar dolan otobüse engelli oğlu ile binemeyen anne-baba dakikalarca araca binmek için dakikalarca rica etti. Aracın dolu olduğunu söyleyen şoföre direnen anne ve baba otobüsün önüne yatarak aracın geçmesine izin vermedi.

Anne ve babanın engelli oğlunu bindirmek için gösterdiği gayret yolcuların kamerasına yansıdı. Mağdur anne ve babanın engelli oğluyla binmesi için bazı yolcular araçtan indi.

Bursada engelli oğlunu bindirmek için otobüsün önüne yattı

Duyarlı vatandaşların ise araçların dolu olması nedeniyle, yetkililerden güzergah üzerinde daha sık seferler olmasını istedi.

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#Bursa#Otobüs#Sosyal Medya

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