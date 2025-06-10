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Bursa'da emekli öğretmenin acı sonu! Kaplıca suyuna düşerek hayatını kaybetti

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#Bursa#Emekli Öğretmen#Kaplıca
Bursada emekli öğretmenin acı sonu Kaplıca suyuna düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 15:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaplıcaya gelen emekli öğretmen Hasan Yıldırım (58), fenalaşıp suya düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi.

Ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya giren Hasan Yıldırım, bir süre sonra fenalaşarak suya düştü. Ailesi, hareketsiz duran Yıldırım'ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursada emekli öğretmenin acı sonu Kaplıca suyuna düşerek hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yıldırım'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Bursa#Emekli Öğretmen#Kaplıca

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