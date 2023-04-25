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Bursa'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

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#Bursa#Yangın#Polis
Bursada elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:01

BURSA’da bir apartmanın 3’üncü katında elektrikli battaniyeden çıktığı üzerinde durulan yangında dumandan etkilenen Bayram Ali Çetin (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oturan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin’in evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetin’i banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bursada elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursada elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

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#Bursa#Yangın#Polis

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