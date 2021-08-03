Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. İşte, elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı



BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa elektrik kesintisi için ilgili kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, SÖYLEMİŞ, AYAZ, AKÇAPINAR, KARACAAHMET, KARASIL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 06:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞOSB, İSTİKLAL, KURTULUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA, NİLÜFER ilçe, ESENCE, EĞERCE, HANÇERLİ, TİRİLYE, ÇINARLI, YÖRÜKYENİCESİ, YALIÇİFTLİK, SÖĞÜTPINAR, YAMAN, ÇAYÖNÜ, MESUDİYE, ÇAMLIK, BADIRGA, EMİRLERYENİCESİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:30 - 14:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, KAYAPA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR, GÖRÜKLE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR, GÖRÜKLE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÖMERALTI, ÇİVİLİÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, FEVZİDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

3 Ağustos Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ, EMEK FATİH SULTAN MEHMET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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