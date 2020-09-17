Bursa'da El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.