MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
GeriGündem Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 06:31,Son Güncelleme:/

Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da eğlence mekanlarına 'korona' baskını
Abone Olgoogle-news

BURSA'da, 100 polisin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen kontrollerde yasağa uymadığı belirlenen mekanlardaki 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanları ile ilgili uygulama yapıldı.

Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği kontrollerde açık olan bir mekanda müşteri ve işletmecilerinin de aralarında bulundu 20 kişi ile konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar yakalandı.

Mekanda zbulunan kişiler gözaltına alınırken, konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar ise gerekli işlemlerin yapılması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle