Bursa'da eğlence mekanının önünde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:53

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle B.K.(33) ile M.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taksinin içerisinde bulunan B.K., başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kavga esnasında olay yerinde bulunan Ö.Y.(39) de ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

