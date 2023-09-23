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Bursa'da eğlence mekânında silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

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#Bursa#Silahlı Kavga#Parkora AVM Silahlı Kavga
Bursada eğlence mekânında silahlı kavga 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 02:53

Bursa'da eğlence mekânında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli, aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi ParkOra AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mercan A. arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırdı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı.

Bursada eğlence mekânında silahlı kavga 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursada eğlence mekânında silahlı kavga 3 kişi yaralandı

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#Bursa#Silahlı Kavga#Parkora AVM Silahlı Kavga

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