Bursa’da eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Coşkun T (28)., Süleyman K. (28) ve Erhan G. (30) eğlenmek için gittikleri mekanda yan masada oturan kadına ikram göndermek istedi. Bu isteğin üzerine sinirlenen çalışanlar, mekana gelen 3 arkadaş ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği henüz bilinmeyen şüpheliler, Süleyman K.’yı sol kasığından, Erhan G.’yi ise sağ baldırından tabancayla vurup darp ettiler. İki arkadaş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın olan gece bekçileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle sağlık ekiplerine teslim eden yaralılar Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken kullanılan tabanca ise eğlence mekanının yan bahçesinde bulundu. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Süleyman K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.