Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 09:58

Bursa’da bir eğlence mekanında bir grup arkadaş ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Coşkun T (28)., Süleyman K. (28) ve Erhan G. (30) eğlenmek için gittikleri mekanda yan masada oturan kadına ikram göndermek istedi. Bu isteğin üzerine sinirlenen çalışanlar, mekana gelen 3 arkadaş ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği henüz bilinmeyen şüpheliler, Süleyman K.’yı sol kasığından, Erhan G.’yi ise sağ baldırından tabancayla vurup darp ettiler. İki arkadaş kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın olan gece bekçileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansın gelmesiyle sağlık ekiplerine teslim eden yaralılar Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli olaya karışan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken kullanılan tabanca ise eğlence mekanının yan bahçesinde bulundu. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Süleyman K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota