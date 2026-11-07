Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı

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Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli eğlence mekanına tüfekle ateş açtı. Şüpheliler saldırı sonrası kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfeklerden çıkan mermiler eğlence mekanına isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.