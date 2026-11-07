×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Eğlence Mekanı#Saldırı
Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:14

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli eğlence mekanına tüfekle ateş açtı. Şüpheliler saldırı sonrası kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfeklerden çıkan mermiler eğlence mekanına isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Eğlence Mekanı#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!