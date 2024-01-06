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Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yapmıştı! Yeni detay: Son mezuniyet uçuşuymuş

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#Uçak#Bursa#Mehmet Akif Öztürk
Bursada eğitim uçağı mecburi iniş yapmıştı Yeni detay: Son mezuniyet uçuşuymuş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 13:38

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün eğitim uçuşunda motor arızası yaşayınca tarlaya mecburi iniş yapan tek motorlu uçak bulunduğu yerden kaldırıldı. Öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu yaptığı öğrenildi. Hafif yaralı Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan bir uçuş okuluna ait öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk yönetimindeki TC-AYG kuyruk numaralı tek motorlu eğitim uçağı, Yunuseli ve Eskişehir'deki Sivrihisar havaalanlarına gidip Yenişehir'e dönüşe geçti.

Pilot Mehmet Akif Öztürk, uçağın motorundaki arıza sebebiyle Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde uçakla tarlaya mecburi iniş yaptı. Ayağından hafif yaralanan Öztürk Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, kaza kırım ekibinin raporunun kısa zamanda açıklanacağı ifade edildi.

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#Uçak#Bursa#Mehmet Akif Öztürk

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