Bursa'da eğitim uçağı mecburi iniş yapmıştı! Yeni detay: Son mezuniyet uçuşuymuş

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Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan bir uçuş okuluna ait öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk yönetimindeki TC-AYG kuyruk numaralı tek motorlu eğitim uçağı, Yunuseli ve Eskişehir'deki Sivrihisar havaalanlarına gidip Yenişehir'e dönüşe geçti.
Pilot Mehmet Akif Öztürk, uçağın motorundaki arıza sebebiyle Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde uçakla tarlaya mecburi iniş yaptı. Ayağından hafif yaralanan Öztürk Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak bulunduğu bölgeden kaldırıldı.
Öte yandan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, kaza kırım ekibinin raporunun kısa zamanda açıklanacağı ifade edildi.