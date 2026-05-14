Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL ceza

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 01:16

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan kadın sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak durdu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki 16 ALT 003 plakalı cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.’ye; "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

