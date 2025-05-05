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Bursa'da düğüne gelen davetliler asansöre 10 kişi binince mahsur kaldı

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#Bursa#Osmangazi#Asansör
Bursada düğüne gelen davetliler asansöre 10 kişi binince mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 15:38

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğüne gelen 10 kişilik grup asansörde mahsur kaldı. Görevliler ara katta kalan asansörün kapısını anahtarla açarak içeridekileri kurtardı. Mahsur kalanlar kurtulunca gülme krizine girdi.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğüne gelen 10 kişilik grup, kapasitesi 6 kişi olan asansöre binince mahsur kaldı. Görevliler hemen gelip ara katta kalan asansörün kapısını anahtarla açarak içeridekileri kurtardı. Kapıların açılmasıyla birlikte davetliler bir anda kahkahalara boğuldu. İçlerinden bazıları gülme krizine girerken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursada düğüne gelen davetliler asansöre 10 kişi binince mahsur kaldı

Görüntülerde, yaşadıkları gerginliği kahkahayla atan grubun neşeli halleri izleyenleri de güldürdü.

Yetkililer, asansör kapasitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.

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#Bursa#Osmangazi#Asansör

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