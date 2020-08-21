MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
GeriGündem Bursa'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Bursa'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da dronlu uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Abone Olgoogle-news

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan dronlu operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından kimlikleri tespit edilen M.A., Ü.A. ve E.Ş.'nin ev ve iş yerlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan polis, içime hazır vaziyette kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Evlerin yakınındaki tarlada, dronla yapılan aramada ise çok sayıda Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle