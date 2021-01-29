Bursa'da dron destekli su kuşu sayımı tamamlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü personeli ve amatör kuş gözlemcilerin katılımıyla Bursa’daki sulak alanlarda yapılan 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' (KOSKS) tamamlandı. Uluabat Gölü ve Kocaçay Deltası Sulak Alanı ile İznik Gölü’nde yapılan sayımla koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlandı. Kuş gözlemlerinde dron kullanılarak, özellikle gözlem noktalarına uzak alanlarda bulunan su kuşlarının tür tespitinde ve sayımında başarılı sonuçlar elde edildiği bilgisi paylaşıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu yaptığı açıklamada, “Ülkemiz sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir ülkedir ve sulak alanlarımız önemli kuş populasyonlarını barındırmaktadır. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu populasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir. Su Kuşları açısından oldukça önemli bir konuma sahip olan ülkemizdeki kış ortası su kuşu sayımlarının yapılması büyük önem kazanmaktadır” dedi.



Her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde yapılan bu sayımların bakanlığa rapor edildiğini belirten Topcu, bakanlık tarafından raporun uluslararası ölçekte de tüm dünya ile paylaşıldığını söyledi.



Müdürlükten yapılan açıklamada ise, Kış Ortası Su Kuşu Sayımları’nda Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası koruma statüsüne sahip alanlardan olan Uluabat Gölü Sulak Alanı’nda gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları ile av koruma başta olmak üzere yürütülen koruma faaliyetleri kapsamında, su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiği belirtildi.