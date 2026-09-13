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Bursa'da domates yüklü kamyon dehşeti: Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

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#Bursa Trafik Kazası#Domates Yüklü Kamyon#İznik Kazası
Bursada domates yüklü kamyon dehşeti: Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:12

İznik'te meydana gelen kazada kontrolden çıkan domates yüklü kamyon, park halindeki otomobile çarparak bariyerlere savruldu. Kabinde sıkışan şoför yaralı olarak kurtarılırken, kamyondaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bursada domates yüklü kamyon dehşeti: Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün viraja hızlı girdiği 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyon, içindeki 4 kişinin çeşmeden su içmek için indiği, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyon bariyerlere çarparken, sürücü ile yanındaki kişi kabinde sıkıştı.

Bursada domates yüklü kamyon dehşeti: Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı 1 ölü, 1 yaralı

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı, yanındaki kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.,

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Bursada domates yüklü kamyon dehşeti: Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı 1 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bursa Trafik Kazası#Domates Yüklü Kamyon#İznik Kazası

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