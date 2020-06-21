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Hürriyet
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Gündem
İlkay AYTAY/İZNİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 19:04,Son Güncelleme:

Bursa'da dolu yağdı, mahalle beyaza büründü

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Bursa'da dolu yağdı, mahalle beyaza büründü
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Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu. Dolu nedeniyle mahalledeki evlerin çatısı ve sokaklar beyaza büründü.

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Bursada dolu yağdı, mahalle beyaza büründü
MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle kentteki yollar göle döndü. Dolu yağışı özellikle kırsal Sarıağıl Mahallesi'nde etkili oldu. Dolu nedeniyle mahalledeki evlerin çatısı ve sokaklar beyaza büründü. Öte yandan tarladaki ürünler de zarar gördü.

Bursada dolu yağdı, mahalle beyaza büründü

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