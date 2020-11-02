MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da doktor Erol Bahçe, koronavirüsten hayatını kaybetti
GeriGündem Bursa'da doktor Erol Bahçe, koronavirüsten hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkan DURAL/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Bursa'da doktor Erol Bahçe, koronavirüsten hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da doktor Erol Bahçe, koronavirüsten hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, ilde görev yapan Uzm. Dr. Erol Bahçe'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle