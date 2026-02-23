×
Bursa'da dilencilikten topladıkları paraları çocuk bezinin arasına sakladılar

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Gemlik#Dilenci
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 14:32

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapılan denetimlerde, çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yapan grubun, topladıkları parayı çocuk bezinin arasına sakladığı tespit edildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapıldığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yalova’dan Gemlik’e geldikleri belirlenen grubun çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin dilencilikten elde ettikleri paraları gizlemek amacıyla bebek arabasında bulunan bebek bezinin içine sakladıkları görüldü.

Şüpheliler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesine aykırılık gerekçesiyle idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, ele geçirilen para, mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere el konularak muhafaza altına alındı.

